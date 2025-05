Cerignola, prestigioso esordio playoff al Gewiss Stadium. Le ultime

Un palcoscenico da Champions League per l’esordio playoff del Cerignola, domenica 18 maggio alle 18:15 ospite dell’Atalanta U23 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il primo storico quarto di finale playoff di Serie C dell’Audace nella casa della squadra detentrice della scorsa Europa League, ovviamente ci riferiamo all’Atalanta dei grandi, su un campo che soltanto pochi mesi fa ha accolto Real Madrid e Arsenal.

Grande suggestione per gli ofantini, mai arrivati a calcare palcoscenici così prestigiosi, poco tempo fa letteralmente inimmaginabili, ma anche consapevolezza del valore della baby Atalanta, colma di talento, reduce dagli otto gol realizzati nel doppio confronto con la Torres, ma anche peggior classificata in regular season ancora in gioco ai quarti di finale: l’ottavo posto nel Girone A non ha comunque impedito ai ragazzi di Francesco Modesto di scalare la lunga piramide di questi playoff, tre vittorie su quattro in dieci giorni, due in trasferta contro Trento e Albinoleffe.

Ritorno in programma in Puglia mercoledì 21 maggio, per il Cerignola due risultati a favore su tre nella doppia sfida grazie al secondo posto ottenuto in campionato, la squadra di Giuseppe Raffaele troverebbe poi, nell’eventuale semifinale, la vincente di Pesaro-Pescara.

Dieci i gol realizzati nell’allenamento congiunto tenutosi al “Monterisi” contro l’Audace Barletta, formazione vincitrice del Girone A della Promozione Pugliese. Consueto 3-5-2 in campo, pur con diversi esperimenti: a segno i soliti noti, da Cuppone e Salvemini che scaldano i motori, D’Andrea e Coccia ma anche Sainz-Maza e McJannet, pronti a giocarsi una maglia da titolare a centrocampo. Mister Raffaele soddisfatto dopo quasi tre settimane di preparazione.

