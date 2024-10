US Lecce, Gotti: “Siamo stati poco lucidi”

Udine – Luca Gotti non nasconde l’amarezza al termine della gara persa contro i bianconeri: “Nella prima mezz’ora abbiamo tenuto bene il campo, trovando però poca pericolosità, c’erano possibilità di mettere più in difficoltà l’Udinese. Poi si fa fatica a contenere la loro fisicità, ci siamo fatti spaventare da un paio di palloni in area. Nella ripresa sono venuti più a giocare nella nostra metà campo e dopo il primo giro di sostituzioni avevamo rimesso un po’ le cose a posto ritrovando alcune situazioni viste nel primo tempo. Fa la differenza un pallone perso malamente davanti all’area di rigore che ha portato alla prodezza di Zemura”. “Ti aspetti sempre tanto da tutti, oggi abbiamo prodotto meno di quanto fatto nelle altre partite, abbiamo prodotto poco e in mezzo al campo c’erano diverse soluzioni per saltare la mediana dell’Udinese e invece abbiamo fatto giocate con poca lucidità”. “Non so se sia mancata la grinta, abbiamo creato meno fastidi ad Okoye di quanto speravo. Non so se sia un problema di grinta o di caratteristiche di giocatori, non abbiamo mai difettato in grinta, al 75′ stavamo cercando equilibrio per portare a casa punti, abbiamo provato a mettere degli attaccanti ma non è scoccata la scintilla”

