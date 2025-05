Cerignola, Raffaele verso Bergamo: “Atalanta U23 forte ma saremo pronti”

Partirà dalla sfida all’Atalanta U23, valida per i quarti di finale, l’avventura del Cerignola nei playoff di Serie C.

Per la squadra di Giuseppe Raffaele esordio al Gewiss Stadium, per la gara d’andata, domenica 18 maggio alle ore 18.15, ritorno al “Monterisi” mercoledì 21 maggio alle ore 20.00.

Qui per le parole del tecnico ofantino a pochi giorni dall’esordio in Lombardia.

