Barletta, Cinema Opera: nuovi spazi per eventi, food e cultura

BARLETTA – Un nuovo polo multifunzionale per il Cinema Opera a diciannove anni dalla sua inaugurazione. Nuovo spazio per il cinema, la formazione, il food e gli eventi, nel multisala di via Imbriani che si potenzia dando ulteriore lustro culturale alla città. Inaugurate le nuove sale alla presenza delle istituzioni locali e regionali.

Con due multisala e un teatro, Barletta consolida la sua posizione sul territorio in ambito artistico, culturale e di eventi. Le interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e la Regione Puglia sono la base di partenza per valorizzare le iniziative e le strutture della città sia a livello di programmi, sia in termini economici.

