Taranto, Ligonzo (Cisl FP): “Dimenticati educatori e personale asili nido”

“La dignità dei bambini passa anche attraverso la dignità di chi ogni giorno li accompagna nel loro percorso di crescita”. Con queste parole Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della CISL FP del Comune di Taranto, interviene sulla questione della continuità del servizio negli asili nido comunali, a seguito della nota diffusa dalla Commissaria Straordinaria Giuliana Perrotta.

Pur esprimendo apprezzamento per l’intenzione dichiarata di garantire il servizio per le famiglie, la CISL FP sottolinea con forza il silenzio istituzionale sui diritti e le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Secondo il sindacato, la qualità dell’offerta educativa non può prescindere dal riconoscimento professionale e dalla stabilità del personale: “Non si può pensare alla continuità dei nidi senza un investimento serio sulle persone che li rendono possibili: educatrici, cuochi, operatrici, personale ausiliario”, spiega Ligonzo.

Tra le richieste avanzate, la CISL FP sollecita l’attivazione di una graduatoria per le supplenze, ritenuta indispensabile per garantire efficienza organizzativa, come previsto anche dal Regolamento regionale 4/2007. L’organizzazione sindacale ha inoltre inviato una nota alla Commissaria chiedendo chiarimenti sulla conclusione dell’anno educativo 2024/2025 e sull’assetto con cui sarà garantita la riapertura dei servizi.

Una domanda resta al centro del confronto: “Si continuerà a investire nella gestione pubblica o si procederà verso un affidamento ai privati?”

La CISL FP ribadisce tre punti chiave:

valorizzazione concreta del personale educativo;

finanziamenti stabili per garantire qualità e continuità del servizio;

una progettualità trasparente, che riconosca i lavoratori come protagonisti e non esecutori invisibili.

“Non possiamo permettere che chi educa, cura e protegge i nostri figli venga dimenticato o lasciato nell’incertezza”, conclude Fabio Ligonzo. La CISL FP si impegna a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e a battersi affinché nessuno venga lasciato indietro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author