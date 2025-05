Consiglio comunale dei bambini, a Barletta l’iniziativa dell’istituto Mennea

BARLETTA – Tre liste con programmi, slogan e video di presentazione per il consiglio comunale dei bambini di Barletta. L’iniziativa dell’istituto comprensivo Mennea in collaborazione con la politica cittadina mette in risalto gli spunti offerti dagli alunni della scuola barlettana, sotto la supervisione del presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte. Dopo la presentazione delle liste in sala consiliare, mercoledì sarà il momento delle elezioni presso l’istituto Mennea, mentre lunedì 19 maggio verranno presentati gli eletti in sala Giunta a Palazzo di Città.

