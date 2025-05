Giancarlo Cito, il cordoglio della Cittadella della Carità

È morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto ed ex parlamentare, spentosi dopo una lunga malattia. Aveva trascorso gli ultimi anni di vita alla RSA L’Ulivo, struttura della Fondazione Cittadella della Carità, che in una nota ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia.

Il Management della Fondazione ha voluto ricordare l’ex primo cittadino con parole di rispetto e affetto: “Abbiamo avuto a lungo un ospite speciale – si legge – che, nonostante la notorietà legata al suo passato politico, ha sempre, finché le condizioni glielo hanno permesso, condiviso la quotidianità della vita comunitaria all’interno della RSA. Determinato, dal forte temperamento e con la battuta pronta, raccontava spesso al personale e agli altri ospiti aneddoti legati alla sua lunga esperienza politica”.

La Fondazione ha rivolto un messaggio di vicinanza alla moglie Maria Chyurlia, ai figli Mario e Antonella, e a tutti i familiari. Con la scomparsa di Cito, Taranto saluta una figura politica controversa ma centrale nella storia cittadina degli ultimi decenni.

