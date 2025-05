Taranto, asili nido: Bitetti “Giusta direzione, attendiamo gli atti”

Il candidato sindaco del Centrosinistra: “Importante garantire continuità, la serenità di famiglie e operatori è priorità

“Accolgo con favore le rassicurazioni del Commissario Straordinario Giuliana Perrotta sulla regolare prosecuzione del servizio degli asili nido comunali”. A dichiararlo è il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Piero Bitetti, che interviene nel dibattito sulle prospettive del servizio pubblico dedicato alla prima infanzia.

Pur esprimendo apprezzamento per l’indirizzo di continuità annunciato, Bitetti sottolinea la necessità di verificare con attenzione i contenuti dei provvedimenti adottati. “Forte dell’esperienza amministrativa maturata in questi anni e di un metodo che si fonda sulla concretezza e sulla conoscenza degli atti – afferma – ritengo doveroso attendere la lettura dei documenti per valutare cosa sia stato effettivamente disposto e cosa dovrà essere messo in campo dalla futura amministrazione per garantire una reale continuità del servizio”.

Il candidato precisa inoltre che le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi non avevano carattere strumentale, ma erano basate su “dati concreti e sulla reale incertezza che ha contraddistinto questa delicata fase amministrativa”.

“La serenità dei bambini e delle loro famiglie, così come la tutela del servizio pubblico, non sono per me temi marginali. Rappresentano una priorità assoluta, anche durante la campagna elettorale”, ha concluso Bitetti, ribadendo l’impegno a porre l’attenzione sui servizi educativi come elemento centrale della sua visione amministrativa per la città.

