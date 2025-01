Trani, la “Rinascita” delle donne a teatro

La recitazione diventa una forma di terapia per il fisico e per l’anima. Palazzo Beltrani è stato il palcoscenico di un’esperienza che sa di futuro: il Progetto “Rinascita”, un viaggio alla scoperta di sé stesse per donne oncologiche, con vissuti complicati e per tutte coloro che hanno deciso di ricominciare a vivere. Per tre weekend, 16 donne di età diverse, guidate dalla regista Giusy Marrone, hanno avuto l’opportunità di esplorare il mondo della recitazione, dell’improvvisazione e della scrittura creativa, attingendo alle loro esperienze interiori e nascoste, riscoprendo la propria voce e la propria identità. A Trani la loro “Rinascita” sul palcoscenico.

