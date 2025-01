Gestione Fsc, il centrodestra critica l’operato della Provincia Bat

Il centrodestra della Bat sale sulle barricate per denunciare un cattivo impiego dei Fondi di Sviluppo e Coesione da parte della Provincia guidata da Bernardo Lodispoto. Nella sede dell’ente i rappresentanti delle forze conservatrici hanno convocato una conferenza stampa a cui hanno preso parte eurodeputati, onorevoli, senatori e consiglieri regionali del territorio, evidenziando una lontananza della Provincia dal Governo centrale, fondamentale – a detta dei vertici del centrodestra – per la realizzazione dei progetti andati in porto.

