Trinitapoli, danneggiate tombe di bambini al cimitero

Un uomo scavalca il recinto del cimitero, si aggira tra i viali e prende a calci alcuni crocifissi in metallo sistemati sulle tombe dei bambini facendoli cascare sul terreno. È quanto accaduto ieri sera nel cimitero di Trinitapoli, nel nord Barese. A denunciarlo, attraverso i social, è il Comune, spiegando che quanto successo è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono state consegnate ai carabinieri che sono a lavoro per individuare il responsabile. “Il sindaco, Francesco Di Feo e l’intera amministrazione comunale deplorano e condannano fermamente il grave atto di vandalismo e si impegnano a fare tutto il necessario per identificare il colpevole”, si legge in un post pubblicato sui social in cui si ribadisce fiducia nelle indagini dei militari. (ANSA).

