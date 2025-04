Barletta, Disfida 2025: il certame cavalleresco non si farà

BARLETTA – Sarà ancora assente dalle celebrazioni della Disfida di Barletta il certame cavalleresco che per anni ha caratterizzato la rievocazione storica del 13 febbraio 1503. Gli eventi dedicati, che per ragioni turistiche si svolgono nei primissimi giorni di settembre, non includeranno nemmeno nel 2025 l’epico scontro tra i 13 cavalieri italiani e i 13 cavalieri francesi. La carenza di fondi e il bilancio di previsione appena approvato impongono la spending review dell’amministrazione comunale.

Nessuna novità, invece, dalla Fondazione della Disfida. Ad oltre un anno dall’annuncio della costituzione, non ci sono aggiornamenti sulla sua effettiva nascita. Il Comune di Barletta sarebbe in attesa di aggiornamenti dalla Regione Puglia, che da legge regionale risulta socio fondatore-promotore. I due enti dovranno confrontarsi sull’approvazione dello Statuto e sulla stipula dell’atto costitutivo, ma nel frattempo l’amministrazione comunale dovrà fronteggiare le spese per la rievocazione storica facendo leva unicamente sulle sue risorse.

