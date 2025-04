Margherita di Savoia: incidente sul lavoro, operaio in codice rosso

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un uomo di Monopoli, classe 1973, che, mentre lavorava su un tetto a Margherita di Savoia, è precipitato da un’altezza di circa 4 metri. L’uomo, un lavoratore autonomo, al momento dell’incidente non indossava le protezioni di sicurezza obbligatorie. A causa della caduta, il lavoratore ha riportato gravi ferite, tra cui danni alla milza, fratture alla clavicola e a diverse costole. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, dove è stato operato per l’asportazione della milza. Attualmente, si trova in rianimazione con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spesal della Asl Bt. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

