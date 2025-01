Processo Cilli in Cassazione, difesa commenta motivazioni sentenza Appello

BARLETTA – Il processo relativo alla scomparsa di Michele Cilli andrà in Cassazione. A tre anni dalla sparizione del 24enne di Barletta e a tre mesi dalla sentenza di Appello, che ha confermato le condanne in primo grado per Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, i legali della difesa annunciano che si arriverà all’ultimo grado di giudizio. Lette le motivazioni della sentenza, che a detta dell’avvocato di Sarcina, Francesco Di Marzio, avrebbero numerosi punti su cui costruire il ricorso.

Dario Sarcina è stato condannato a 18 anni e 8 mesi per omicidio volontario e soppressione di cadavere, Cosimo Damiano Borraccino a 5 anni e 8 mesi per la sola soppressione. In occasione dei tre anni dalla scomparsa, familiari e amici hanno ricordato Michele Cilli e hanno manifestato la preoccupazione per un eventuale sconto di pena in Cassazione.

