Trani, weekend di adrenalina tra onde, pedali e corsa: torna il Triathlon Gold

Sport, spettacolo e mare si incontrano a Trani per la “Triathlon Olimpico No Draft – Gara Gold” e l’Aquathlon giovanile e classico, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio. L’evento, tra i più attesi del calendario nazionale, si svolgerà nello scenario mozzafiato della Baia dei Pescatori e del Monastero di Colonna. Oltre 350 gli atleti iscritti da tutta Italia che si sfideranno nelle competizioni di nuoto, corsa e ciclismo. La manifestazione rientra inoltre nelle celebrazioni per i 160 anni della Capitaneria di Porto.

