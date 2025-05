Nell’ultimo libro di Calza la storia di Maltese, padre di Wile Coyote e Beep Beep

Dopo aver parlato di Mike Maltese nel libro Tra santi e mandarini ci sta pure uno zebù, Angelomauro Calza inizia una ricerca per approfondire la storia di questo personaggio di sangue lucano, di Chiaromonte in Provincia di Potenza, che ha vinto due Premi Oscar e ha ricevuto una menzione per una terza statuetta. Un lavoro che dura più di cinque anni, complicato, soprattutto per le difficoltà tecniche di interlocuzione con la nipote di Maltese, Lisa Guyette, e con Greg Duffell, famoso disegnatore di fumetti: vivono la prima in Georgia, l’altro a Toronto. Il libro edito dalla Edizioni Magister “BEEP BEEP MIKE! – MALTESE, IL PRIMO OSCAR LUCANO”, ultimo lavoro del giornalista e scrittore lucano, riporta tutto fedelmente: storie, aneddoti, curiosità. Non è sicuramente un’opera completa, tanto ci sarebbe ancora da sapere e scrivere su Mike, padre di Wile Coyote e Beep Beep, sceneggiatore di tutti gli episodi degli Antenati, doppiatore e anche attore. Come inizia la storia? Tutto parte da quel giorno che Concetta Vitarelli e Paolo Maltese, partiti da Chiaromonte per il Nuovo mondo, si incontrarono nel Bronx, si sposarono e… Insomma, tra incontri di pugilato, fughe da New York, bigamie e sacrifici finalmente arrivano successo, fama e… Premi Oscar.

