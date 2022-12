Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

BARI – Coniugare sport, cultura, gioco e studio, promovendo uno stile di vita attivo; allenare i ragazzi a nuovi valori e conoscenze; favorire il confronto con testimoni privilegiati dello sport (atleti, educatori, tecnici, giocatori, arbitri). Si chiama “Rugby insieme: sport e prevenzione”, il nuovo progetto sociale frutto del protocollo d’intesa tra l’Asd Tigri Rugby Bari 1980 e la cooperativa sociale “Lavoriamo insieme” che si occupa di prevenzione al disagio e degrado sociale. Il programma nasce per offrire a tutti i bambini seguiti dalla cooperativa la possibilità di praticare rugby all’Arena della Vittoria di Bari: sarà l’occasione per veicolare tra i partecipanti principi e valori diretti all’educazione alla legalità e alla convivenza civile attraverso il rispetto delle regole, parte integrante del progetto educativo e formativo. Il progetto durerà per tutta la stagione sportiva sino a giugno 2023.