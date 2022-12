Volley A2/M: Bcc Castellana Grotte, a Prata prima di tre finali

Condividi su...

Linkedin email

Sabato 10 a Prata di Pordenone, domenica 18 in casa con Santa Croce e mercoledì 21, di nuovo in casa, per il recupero della nona giornata con Porto Viro: è il cammino tracciato davanti alla Bcc Castellana Grotte per il finale del girone di andata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Undici giorni che porteranno la formazione allenata da Jorge Cannestracci al cospetto del verdetto per il primo obiettivo di stagione: la partecipazione ai quarti della Del Monte Coppa Italia. Come noto, vi accedono le prime otto della classifica al termine della prima parte di stagione. Dopo il rinvio della gara con Porto Viro e, soprattutto, dopo le due sconfitte in fila con Cuneo e Vibo Valentia, la Bcc Castellana Grotte è scesa al nono posto della classifica con 16 punti e una gara da recuperare rispetto alle dirette concorrenti.

Tra queste c’è proprio la Tinet Prata di Pordenone, avversaria di giornata nel 12esimo turno in programma nel prossimo weekend. Al PalaPrata, sabato 10 dicembre 2022, con prima battuta alle ore 20,30, si giocherà l’anticipo. In campo da una parte una Bcc chiamata a rialzarsi dopo l’ultima complicata settimana, vissuta anche nel segno di assenze e infortuni, dall’altra una Tinet reduce dai due successi su Brescia e Motta di Livenza e capace di vincere in casa ben quattro delle cinque gare disputate finora (perdendo solo con Vibo Valentia). A Prata, insomma, per i gialloblù la prima di tre finali.

Si è fatta improvvisamente sconnessa, infatti, la strada del Castellana verso la Coppa Italia: servirà recuperare quanti più punti possibili nelle prossime tre partite per evitare calcoli e incroci dei risultati e servirà intervenire su quelle che sono le criticità emerse nelle recenti prestazioni ed evidenziate dallo stesso Cannestracci nell’immediato post partita con Vibo Valentia: “In questo momento facciamo fatica soprattutto con la nostra battuta – ha commentato il tecnico della New Mater Volley – Non riusciamo ad essere efficaci come vorremmo e finiamo per subire. Tutti i ragazzi stanno dando il massimo in questo momento per migliorare. Anche chi è stato chiamato a sostituire i giocatori assenti ha dato il suo contributo. È un momento che dobbiamo superare perché tutte le partite in questa fase sono importanti e difficili”.

Quello tra Prata di Pordenone e Castellana Grotte è un incrocio assolutamente inedito per il campionato di serie A2 con le due formazioni che mai si sono sfidate finora. Scopelliti è l’ex di turno: il centrale classe 1994 oggi a Prata ha vestito la maglia della Bcc Castellana, in Superlega, nella stagione 2018/2019.

Saranno Denis Serafin di Motta di Livenza (Tv) e Maurina Sessola di Conegliano (Tv) i due direttori di gara del match che, come tutte le partite della serie A2 Credem Banca 2022/2023, è trasmesso in live streaming su volleyballworld.tv.