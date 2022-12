Futsal B/M: New Taranto, arriva fanalino di coda Alma Salerno

Condividi su...

La New Taranto dopo la prima sconfitta stagionale arrivata a Palo, si prepara all’incontro con l’Alma Salerno. La compagine campana ha collezionato fino ad adesso un solo punto, frutto del pareggio arrivato lo scorso turno con il Bernalda. Il match del PalaMazzola inizierà alle ore 15:00 di sabato 10 dicembre e verrà diretto da Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia e Rosy Sansostri di Paola. Al cronometro ci sarà Paolo Laghetti di Taranto.

A presentare la sfida è il capitano Gianluca Bottiglione: “Mi aspetto una gara molto difficile. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario e giudicarlo per la classifica. Ci saranno pochi spazi e dobbiamo avere pazienza. Sarà importante entrare bene in campo e avere un giusto impatto con il match per far capire che vogliamo assolutamente la vittoria. Vogliamo dare continuità al nostro percorso che fino ad adesso è stato quasi perfetto. Vincere significherebbe dimostrare che quello della settimana scorsa è solo un passo falso e che il Taranto c’è e farà di tutto per cercare la promozione”