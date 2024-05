Giambattista Di Pippa, sindaco di Castellaneta, Vito Parisi, primo cittadino di Ginosa, uniscono le loro voci in un appello urgente alle autorità regionali e al presidente Emiliano per affrontare l’ormai insostenibile emergenza legata alla presenza di cinghiali nei territori dei due Comuni.

“Negli ultimi tempi, si sono verificati numerosi incidenti, alcuni dei quali tragici, causati dalla proliferazione incontrollata di questi animali sulle strade frequentate quotidianamente da migliaia di automobilisti – scrivono in una nota -. Inoltre, la presenza di cinghiali nei centri urbani, specialmente nelle località marine, sta causando ulteriori problemi e disagi alla popolazione.

I sindaci di Castellaneta e Ginosa chiedono “con forza un intervento immediato e risolutivo per porre fine a questa situazione, che mina la sicurezza dei cittadini e danneggia l’immagine dei nostri Comuni. Ci dichiariamo pronti sin da ora a partecipare attivamente a un tavolo tecnico congiunto per trovare soluzioni concrete e rapide a questa emergenza. Chiediamo alle autorità regionali di prendere seriamente in considerazione la gravità della situazione e di agire senza ulteriori indugi per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini”, concludono.

