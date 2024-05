FRANCAVILLA FONTANA – Le ha tirato i capelli, l’ha strattonata e l’ha colpita con schiaffi, pugni e una bottiglia di vetro, cercando anche di lanciarle addosso una sedia. Una 24enne di Francavilla Fontana è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di minaccia e lesioni personali ai danni di una coetanea. La vittima ha riportato diverse ferite guaribili in sette giorni. Se non fossero intervenuti altri giovani, sarebbe potuta finire anche peggio.

Aggressione in piazza Umberto I, la denuncia

L’aggressione, avvenuta a ridosso dei locali che animano la movida notturna di piazza Umberto I, risale allo scorso 21 marzo. Erano da poco passate le 20. La scena fu ripresa da una telecamera di videosorveglianza privata installata in zona. Immagini, insieme ad altre, utili ai militari per ricostruire il fatto e identificare a stretto giro la giovane. L’indagata, questa l’ipotesi, avrebbe agito per i più futili dei motivi. Quali, però, al momento non è dato sapere.

