Bari: Mignani, ‘Parma ha grandi valori tecnici e individuali’

“Il Parma ha grandissimi valori tecnici e individuali, nonostante una rosa di calciatori giovani e di prospettiva. Ha una buona organizzazione ed è votato al pressing alto e al non far giocare”. Così Michele Mignani, tecnico del Bari, ha presentato la sfida con gli emiliani che si disputerà al San Nicola.

“Buffon è una icona del calcio italiano. Ci ho giocato contro un paio di volte – ha aggiunto l’allenatore – Non c’è differenza tra l’atteggiamento in casa o in trasferta. Non so spiegare perché il nostro rendimento esterno è stato migliore di quello al San Nicola. Noi però pensiamo sempre di provare a vincere le partite. Siamo arrivati ad un punto del campionato nel quale i valori possono essere più delineati rispetto all’inizio. Noi cercheremo di vincere anche contro le grandi”.

”Il mercato? So che Cheddira resta fino a giugno, ma potrei svegliarmi una mattina e non trovarlo. Abbiamo fatto un mese senza il marocchino e abbiamo trovato soluzioni alternative. Detto questo, lo vedo tranquillo, è in un momento diverso. Si sente più aspettative addosso e tutta la squadra gli stando una mano. Antenucci? L’ho visto bene questa settimana. Sappiamo di dover puntellare la rosa a centrocampo, magari prendendo un play basso e una mezzala”.

Poi Mignani ha voluto ricordare Gianluca Vialli: “La sua scomparsa a 58 anni in quel modo è una ingiustizia della vita, era una persona speciale, con un altro passo rispetto agli altri: un calciatore forte e un uomo super per intelligenza e stile” La lista dei convocati registra due defezioni: out Bosisio e Galano per affaticamenti muscolari, ma sono tra i papabili per una partenza nel mercato invernale.

Condividi su...

Linkedin email