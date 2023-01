Lecce: Baroni, ‘Col Milan servirà dedizione e sacrificio’

Per l’ultima gara casalinga del girone di andata al Via del Mare, il Lecce sogna lo sgambetto ai campioni d’Italia del Milan, con il probabile nuovo record di presenze per la società giallorossa.

La squadra rossonera richiamerà il pubblico delle grandi occasioni, ma l’ottimo momento dei giallorossi e quello non proprio esaltante dei lombardi potrebbe lasciar spazio a un’inversione di rotta.

Marco Baroni, tecnico del Lecce, è abbastanza pragmatico riguardo all’impegno contro i rossoneri: “Giochiamo con i campioni d’Italia, allenati da un bravissimo Stefano Pioli che ha portato un calcio moderno, dinamico, bello: e proprio per questo a lui vanno fatti i complimenti. Sappiamo quanto sia difficile la partita, servirà dedizione. Troveremo una squadra forte, che ha dalla sua giocatori importanti. Ai ragazzi sottolineo spesso questo aspetto: non ci deve mai mancare la voglia di offrire emozioni ai nostri tifosi”.

In chiave formazione c’è il ritorno di Hjulmand, che ha scontato il turno di squalifica, con Banda, Helgason e Cessay regolarmente convocati, dopo i problemi fisici registrati. Nel reparto avanzato scalpita l’ex di turno Colombo. L’emergenza potrebbe registrarsi in difesa per le contemporanee assenze di Pongracic, Dermaku e Cetin, ma Baroni non sembra preoccupato: “Sono tranquillo, anche perché c’è un ragazzo come Tuia che considero un titolare, e se va in campo non sbaglia partita. E poi c’è Umtiti, giocatore che non ha bisogno di parlare molto per dare segnali ed essere utile alla squadra. Non giocava da quattro anni, lo abbiamo riportato a farlo sentire un giocatore importante”.

Condividi su...

Linkedin email