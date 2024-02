Bari, giovani talenti per il Premio Mimmo Bucci

BARI – Avrebbe continuato a cantare e lo avrebbe fatto sicuramente con tanti ragazzi. La vita di Mimmo Bucci però fu spezzata in un tragico incidente sul lungomare di Bari all’altezza del Molo san Nicola, travolto nel 2007 da una moto pirata. È dedicato al frontman de La combricola del Vasco il premio che porta il suo nome e dedicato esclusivamente ai talenti emergenti. Dal palco del teatro Petruzzelli, nelle scorse edizioni, sono passati i talenti tutti baresi di Maninni – pronto da martedì a calcare le scene del teatro Ariston di Sanremo – e di Gaetano De Caro, concorrente dell’ultima edizione di X Factor.

La quattordicesima edizione del Premio Mimmo Bucci ha visto gareggiare tra loro band e giovani talenti che si sono esibiti non solo con un proprio brano inedito ma anche con una cover in acustico. Direttore artistico della serata, Antonello Vannucci, da sempre vicino alla famiglia di Mimmo che – come ogni anno – partecipa alla manifestazione

