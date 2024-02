Bari, incendio via Crispi: intossicati due anziani

BARI – Un incendio è divampato intorno a mezzogiorno in uno degli appartamenti al quinto piano di una palazzina al civico 238 di via Crispi. Nella casa di due anziani coniugi rimasti intossicati. Grave il marito 86enne, trasportato al Policlinico. Inizialmente si temeva ci fosse un morto, fortunatamente i controlli hanno dato esito negativo. Gli inquilini sono stati fatti sgomberare per precauzione, dopo un’attesa per strada di circa un’ora e mezza sono rientrati nelle loro abitazioni. La strada è stata chiusa al traffico, tra via Brigata Bari e largo Crispi. Inagibile l’appartamento in cui hanno avuto origine le fiamme, l’incendio è partito da una stufa elettrica che ha bruciato un dicano. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, un’automedica, carabinieri e polizia locale.

