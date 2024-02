BARI – Avrebbe sparato verso quella serranda per semplice passatempo e forse senza sapere che dietro si celasse un’abitazione. Ha 19 anni, è barese con precedenti, vicino al clan Strisciuglio del quartiere Libertà, l’uomo che nella notte di sabato scorso, 27 gennaio, avrebbe esploso insieme a un complice ventenne, quattro colpi di arma da fuoco all’indirizzo di una saracinesca dietro la quale si celava un’abitazione, al piano strada di in via Indipendenza, dove risiedono una donna settantacinquenne e il suo figlio disabile. Il giovane è stato scoperto dopo un accurato lavoro di intelligence degli uomini della Squadra Mobile del capoluogo.

Durante i rilievi, gli agenti della Scientifica hanno recuperato quattro bossoli di grosso calibro sui marciapiedi di via Indipendenza, e tre ogive all’interno dell’abitazione. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona è stata ricostruita la dinamica dei fatti. A quanto pare, infatti, i due giovani – di cui uno armato di pistola – girovagavano già da qualche tempo per le strade del quartiere. Sarebbero entrati anche in un locale, forse per commettere una rapina. Arrivati alle 4 davanti alla saracinesca di via Indipendenza, uno dei due avrebbe esploso i quattro colpi forse inconsapevole del fatto che dentro vi erano la signora e suo figlio, gesto che solo per un caso del tutto fortuito non ha avuto più gravi conseguenze dato che un proiettile avrebbe trapassato la porta finestra a vetri, una porta e soffietto e si è conficcato in un muro. Dopo mirate perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due sospettati, gli agenti hanno tratto in arresto il 19enne che in casa aveva anche hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Durante l’udienza, il gip ha convalidato l’arresto dell’autore del delitto per la detenzione di droghe e, su richiesta della procura, ha emesso un provvedimento cautelare in carcere per l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco, il porto e la detenzione della pistola.

