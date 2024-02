Violento tamponamento nel tarantino, muore donna di 48 anni

Sangue sulle strade del tarantino nella tarda serata di sabato 3 febbraio. A causa di un violento tamponamento tra un’auto e un furgone, avvenuto intorno alle mezzanotte, una donna di 48 anni è morta sul colpo.

Seconda una prima ricostruzione, il conducente del furgone, marca Ford, è rimasto bloccato sulla strada, la Statale 580 che da Ginosa Marina porta a Ginosa città, dopo aver investito e ucciso un cinghiale. Nello stesso frangente è sopraggiunta una Hyundai Tucson che ha tamponato violentemente lo stesso furgone: nell’impatto, la donna di 48 anni è morta sul colpo, mentre il conducente del furgone non ha riportato conseguenze gravi.

Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri di Castellaneta e Ginosa, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, oltre ai dipendenti della ditta Pista che si sono occupati della rimozione del cinghiale, trasportato poi al veterinario per alcune verifiche. La strada è stata chiusa al traffico per un paio d’ore.

Poco prima, nella stessa zona, si era verificato un altro incidente, fortunatamente senza conseguenze, sempre a causa dell’attraversamento di un cinghiale.

