Bari – La scossa al centrosinistra per chiedere un colpo di reni. Pietro Petruzzelli racconta così la sua candidatura a sindaco di Bari. Non fuori dal Pd ma chiedendo apertamente al partito di portare il suo nome sul tavolo. I partiti non si riuniranno, almeno per ora: lui è pronto persino alle primarie, se ora dovesse essere quello il punto di caduta per tenere unita la coalizione.

