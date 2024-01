Ex Ilva e Mittal, Calenda insiste: ‘M5S demenziali, Pd silente’

“Come volevasi dimostrare. I cinquestelle hanno fatto saltare un accordo blindato e vantaggioso (4,2 miliardi) per entrare in società con Mittal in minoranza e con patti parasociali gravemente penalizzanti. Non è incompetenza è demenzialità. Il tutto con un silente PD al seguito. Ora però è importante conoscerne i contenuti nel dettaglio per cercare di capire come venirne fuori. E con quali costi per i cittadini”. Lo scrive sui social Carlo Calenda, leader di Azione, commentando l’informativa del ministro Adolfo Urso in Senato sulla situazione dell’ex Ilva e l’accordo con Mittal.

