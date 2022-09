SALENTO – Rispettare l’ambiente per preservare la bellezza del mare e dell’entroterra salentino, una campagna importante portata avanti in sinergia tra i 21 comuni di Aro7/Lecce , per sensibilizzare alla cura dell’ambiente che ci circonda e che in questi giorni ha fatto tappa nelle diverse località costiere da Castro a Marittima di Diso, passando per Andrano, Santa Cesarea Terme e Otranto, distribuendo volantini informativi sulla raccolta differenziata e posacenere da passeggio.

Un dato significativo riscontrato da ARO7, ente sovracomunale che si occupa di gestire i servizi di igiene urbana in 21 comuni della Provincia di Lecce, è stato quello relativo l’attività di raccolta nelle marine.