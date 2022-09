LECCE – In un contesto storico in cui le nuove tecnologie e i social sono sempre più utilizzati da giovani e adulti, il movimento dei volontari per la lettura ad alta voce (LaAv), e l’associazione Nausika, promuovono il piacere di leggere un buon libro per se stessi e per gli altri. E proprio da Lecce è partita la formazione per i futuri lettori volontari del progetto nazionale “Io leggo per gli altri – dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce” che poi toccherà la provincia di Bari, la BAT, il Veneto, Piemonte, e Toscana