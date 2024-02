Al Santissima Annunziata 45mila euro per terapia neonatale

TARANTO – Saranno destinati alla Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, per sostenere progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti del reparto, i fondi raccolti in Puglia nell’ambito dell’iniziativa ‘Una Collezione da favola’, promossa da Conad Adriatico in partnership con Goofi by Egan e attiva nei punti vendita Conad a fine 2023. Il finanziamento, di 45mila euro, si legge in una nota, riguarderà in particolare “l’acquisizione di uno strumento per il monitoraggio Neurofisiologico dei neonati ricoverati, a rischio di danno neurologico, e di un apparecchio Nirs per la valutazione dell’ossigenazione cerebrale e splancnica degli estremi pretermine”.

Queste nuove apparecchiature consentiranno di “implementare ed ottimizzare l’assistenza e la diagnostica dell’Utin, favorendo una pronta ed efficace risposta terapeutica, atta a migliorare la sopravvivenza e l’outcome a lungo termine dei nostri piccoli prematuri”. I clienti possessori della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad hanno contribuito al progetto partecipando alla raccolta dei prodotti Goofi ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica 100% riciclata (Abs).

Per ogni premio distribuito, Conad Adriatico “ha devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie”. “È importante per noi – ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando – supportare l’ospedale Santissima Annunziata, un punto di riferimento nella nostra zona. Iniziative come questa, che abbracciano la sostenibilità sia in termini sociali che ambientali, riflettono in modo completo la nostra visione e il nostro approccio operativo”.

