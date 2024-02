Lecce, nuovo capitolo per Laica: Luigi Puzzovio eletto presidente

Nel corso dell’assemblea degli associati di Laica tenutasi oggi, si è vissuto un momento di significativa transizione che ha delineato il futuro dell’associazione con la nomina del nuovo Presidente, Luigi Puzzovio, nel suo ruolo di guida dell’organizzazione.

Inoltre, l’assemblea ha ufficializzato la nomina di Roberto Fatano come garante dell’associazione, conferendogli il prestigioso titolo di Past President. “Desideriamo esprimere un profondo ringraziamento al Dr. Fatano per gli anni di dedizione e per il contributo fondamentale che ha fornito alla crescita e al consolidamento di Laica come un’associazione di primissimo piano nel territorio”, hanno espresso i vertici dell’associazione.

Durante l’incontro, il Dr. Fatano ha colto l’occasione per ringraziare tutti i presenti, sottolineando le qualità di Luigi Puzzovio e la sua fiducia nel futuro di Laica, sempre più orientato alle tematiche salentine.

Nei prossimi giorni, il neo Presidente avvierà le procedure per la nomina del Vicepresidente e del Comitato di Presidenza, proseguendo nel lavoro di sviluppo e valorizzazione dell’associazione.

Questo momento segna un nuovo capitolo per Laica, un capitolo guidato da una leadership forte e impegnata a servire al meglio gli interessi della comunità. Guardiamo con fiducia e determinazione verso il futuro, consapevoli dell’importanza del ruolo di Laica nel tessuto sociale e culturale del territorio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts