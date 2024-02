Gravina, ‘Il Taranto deve giocare allo Iacovone’

Dopo la visita allo stadio di Faggiano, Gabriele Gravina ha espresso il desiderio che il Taranto continui a giocare allo Iacovone anche nel periodo di ristrutturazione dell’impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo. “Per la città, quello del 2026 è un avvenimento importantissimo – ha detto ad Antenna Sud il presidente della Figc -, ma nessuno deve essere danneggiato, soprattutto il Taranto calcio e i suoi tifosi. Il mio invito è quello di abbassare i toni lavorando in maniera unanime per andare in una direzione: far giocare la squadra nel suo stadio anche durante la ristrutturazione. Per quanto mi riguarda, mi impegno da subito a fare la mia parte”. Come ripiego c’è sempre Faggiano, ma per Gravina “è necessario avere tempo, soldi e progetti”. Ecco l’intervista integrale.

