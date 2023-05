Xylella: La politica pugliese si scaglia contro Emiliano

IAIA (FdI): EMILIANO VIVE DI FANTASIA – “Come sempre, Emiliano rimuove la realtà dalle sue dichiarazioni e narra storie assolutamente di fantasia. Oggi, scopriamo che la responsabilità della diffusione della Xylella in Puglia è addirittura dell’Unione Europea che non avrebbe vigilato allorquando il batterio è arrivato, a suo dire, dal Sud America. Non è invece del presidente della regione Puglia dell’epoca, vale a dire lo stesso Emiliano che, nel 2015, dichiarò guerra al commissario di governo, nominato per l’emergenza Xylella, Gen. Giuseppe Silletti ed al piano di contrasto che fu elaborato congiuntamente con ricercatori, i tecnici dell’Osservatorio fitosanitario, i docenti delle Università. Non dimentichiamo che quando la Procura di Lecce dispose il sequestro delle piante malate, il presidente Emiliano affermò che se ci fossero state le condizioni la regione si sarebbe costituita parte civile contro Silletti e gli altri ricercatori indagati. Ovviamente tutto si risolse in una bolla di sapone, ma il ritardo di quelli anni ha determinato la diffusione del batterio in gran parte della regione Puglia ed ancora oggi non si riesce a fronteggiare. E’ sufficiente verificare l’estensione delle zone infette per rendersi conto del danno arrecato. Sono un pugno nello stomaco per ogni pugliese e per ogni italiano, le sue ridicole rassicurazioni perché la verità è tutt’altra”. Così l’onorevole Dario IAIA, componente commissione Ambiente / coordinatore provinciale FdI di Taranto.

MELCHIORRE (FDI): DA EMILIANO NON ACCETTIAMO LEZIONI – “Il presidente Emiliano dovrebbe scusarsi con gli elettori pugliesi e, in generale, con gli italiani per le baggianate dette in tv sul problema della Xylella. Ricordo che ben 8 anni fa, durante la campagna elettorale per le Regionali in Puglia, Emiliano prometteva di risolvere il problema alla radice, ma purtroppo non è stato così. Era infatti la primavera del 2015 quando il governatore garantì ai pugliesi: ‘Via la Xylella in meno di un mese’. Sono passati quasi 3 mila giorni da allora e nulla è cambiato. Sono passati migliaia di euro di fondi mal spesi o, addirittura, mai spesi, certificando un notevole ritardo nell’erogazione. Si contano poi errori come la nomina di decine di esperti svaniti senza lasciare traccia. È per questo che Emiliano dovrebbe fare mea culpa. Non accettiamo lezioni da un mistificatore seriale come lui”. Lo dichiara il senatore pugliese di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre.

FALLUCCHI (FDI): EMILIANO SI RISPARMI LE PREDICHE – “Il pulpito dal quale il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parla a proposito della piaga della Xylella è il meno adatto a fare prediche. Sono dieci anni che la Xylella è arrivata in Italia, il contagio avanza con una media di 20km l’anno. Cosa si sta aspettando? Una situazione a dir poco drammatica che pesa sulla produzione nazionale di olio extravergine di oliva. La Puglia, forse il Governatore non lo sa, è il motore dell’olivicoltura italiana e quest’anno avremo il 40% in meno della produzione. L’evidenza di questi dati fa una fotografia nitida di quanto gli agricoltori siano in difficoltà. Oltretutto, non è stata liquidata ancora nessuna risorsa del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, eppure le risorse sono già nelle casse della Regione. È evidente che è stato proprio il suo governo regionale a fallire su questa materia e oggi il governatore pugliese è il meno titolato a lanciare i suoi strali”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Annamaria Fallucchi.

ZULLO (FDI): EMILIANO EVITI DI DARE LEZIONI E FARE PROCLAMI, E’ IL MOMENTO DELLE SCUSE – “Le dichiarazioni del presidente Emiliano sono irresponsabili e non accettiamo lezioni. Piuttosto, il governatore della Puglia dovrebbe scusarsi per quanto detto in tv sulla piaga della Xylella che da anni affligge gli ulivi pugliesi. Ben 8 anni fa, durante la campagna elettorale per le Regionali, prometteva che avrebbe risolto il problema in meno di un mese. Dopo quasi 100 mesi nulla è cambiato, svelando tutte le fandonie mal servite a elettori disarmati. La Puglia sotto i mandati di Emiliano ha collezionato errori, soldi mal spesi, fondi erogati con colpevole ritardo. Ecco perché Emiliano oggi dovrebbe scusarsi invece di continuare a mentire”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Sanità di Palazzo Madama.

FDI: EMILIANO PRENDE IN GIRO PUGLIESI – “Non abbiamo intenzione di fare facile ironia su una tragedia abnorme come la Xylella, la devastazione del Salento e il terrore di non riuscire a contenere il batterio alle porte di Bari è argomento troppo serio, ma soprattutto con delle precise responsabilità. Ma di fronte a un presidente che abbandona il Consiglio regionale per partecipare a una trasmissione televisiva di Sky, dove ha testualmente detto “stiamo risolvendo e ce la faremo”, non solo viene facile l’ironia, ma anche il ricordo: dobbiamo andare indietro di otto anni, nella primavera del 2015, quando Emiliano candidato presidente alla Regione Puglia fece una promessa ai pugliesi: una volta eletto avrebbe risolto il problema in meno di un mese! Da allora non solo sono passati otto anni, ma sono passati anche, circa 50 esperti (per modo di dire, visto che vi erano anche negazionisti), che nel novembre 2015 furono nominati dal neo presidente Emiliano e che sono appunto “passati, senza lasciare traccia. E ci chiediamo l’Emiliano che oggi scarica le colpe sul Sud America è lo stesso che salutò come una liberazione il provvedimento di sequestro degli ulivi (che impediva l’eradicazione) del suo amico procuratore di Lecce, Motta? Anche in questo caso la sensazione che sia stato lo stesso Emiliano a ispirare l’azione della magistratura è molto forte, sta di fatto che quella <liberazione> bloccò il Piano Silletti e mise sotto inchiesta i veri scienziati. E allora Emiliano rispetti il Consiglio e rimanga in aula, lì dove i pugliesi lo hanno voluto, e non vada a fare sproloqui contro il Governo Meloni come diversivo per evitare di ragionare dei problemi della Puglia. Oppure ogni volta che viene invitato chieda al giornalista che vi sia un contraddittorio… se ha il coraggio di sostenerlo!”. Così FdI a firma del capogruppo Ventola e dei consiglieri Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini e Picaro

