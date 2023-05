Roma – “Abbiamo fatto il più grande taglio di tasse degli ultimi decenni”, aveva detto Giorgia Meloni nel video messaggio da Palazzo Chigi dopo il cdm che ha varato il nuovo decreto lavoro. Ma quelle parole non sono piaciute al leader di Italia Viva Matteo Renzi che difende le misure economiche messe in campo dal suo Governo. A stretto giro a rispondegli è la capogruppo azzurra al Senato, Licia Ronzulli. C’è poi il tema della modifica del reddito di cittadinanza che non va giù alle opposizioni soprattutto ai pentastellati che hanno annunciato una mobilitazione a giugno contro il Governo. Per la segreteria Pd, Elly Schlein hanno smantellato l’unico sostegno ai poveri. A difendere ma non del tutto il provvedimento è invece azione

