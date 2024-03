Volley, Prisma Taranto: Alletti rossoblu per il quinto anno di fila

La conferma del centrale Aimone Alletti, classe 1988 per 207 cm, rappresenta un importante punto di riferimento per garantire continuità nella prossima stagione. Per il quinto anno consecutivo, Aimone ha accettato con entusiasmo la proposta del club presieduto da Bongiovanni, confermandosi come protagonista anche per il prossima campionato a Taranto.

Atleta di grande esperienza e versatilità, Alletti, nato a Codogno (Lodi), ha calcato i campi di gioco di diversi club prestigiosi della Superlega, accumulando una considerevole esperienza tecnica che gli consente di affrontare con determinazione campionati impegnativi e ricchi di sfide. Quest’anno, ha dimostrato grande forza d’animo nel ruolo di capitano, fungendo da collante tra squadra, spogliatoio e staff, mostrando pazienza e tenacia.

“È un momento di grande gioia per me: restare a Taranto per 5 anni è motivo di orgoglio e soddisfazione, anche perché abbiamo raggiunto grandi traguardi insieme. Il legame che si è creato con società e città è davvero solido e questo rinnovo ne è la testimonianza. La fiducia della società e la mia voglia di riscatta sono gli ingredienti per continuare questa meravigliosa storia. Il club è cresciuto molto nel corso degli anni, diventando una realtà di riferimento nel panorama della pallavolo pugliese e non solo. Sono carico e pronto per affrontare un’altra grande stagione”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author