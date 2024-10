Volley C/F, JV New Gioia: conto alla rovescia per il debutto

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’esordio della JV New Volley Gioia nel campionato di Serie C femminile 2024/2025. Sabato 12 ottobre, al PalaKouznetsov, la squadra biancoblù affronterà alle ore 18:00 la Cuore di Mamma Astra Volley, nella prima partita stagionale. La JV New Volley Gioia è stata inserita nel girone B, insieme a squadre come Academy Volley Gioia, Trepuzzi, Monteroni e molte altre.

La squadra gioiese arriva a questa prima sfida dopo una positiva preparazione, conclusa con la vittoria nel 2° Memorial “Antonio Gasparro” contro la Revolution Turi. Le sei settimane di preseason sono state segnate da entusiasmo, impegno in palestra e ottime prestazioni negli allenamenti congiunti contro squadre come Pallavolo UISP’80 Putignano, Don Milani Volley Bari e Polisportiva Dinamo Molfetta.

Coach Michele Ironico si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora e fiducioso per il futuro: “Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti in palestra. C’è un clima di grande armonia e la squadra continua a migliorare. L’obiettivo principale è crescere costantemente, sia dal punto di vista tecnico che tattico”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l’importanza della prossima sfida contro la giovane e affiatata Astra Volley. “Faremo del nostro meglio per iniziare nel migliore dei modi questo lungo e impegnativo campionato”.

