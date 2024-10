Volley B1 F., Zero 5 Castellana: tutto pronto per la nuova stagione

Numerosissimo pubblico nell’accogliente Masseria Serritella per la presentazione delle squadre della Zero5 Castellana Grotte che parteciperanno ai campionati femminili di volley nell’imminente stagione. La squadra militante in B1 parte già sabato 12 alle ore 19 fuori casa contro la Star Volley Bisceglie.

Siamo al quattordicesimo anno di attività e, visto il numero di tesserate, oltre 250, possiamo parlare di un successo che va oltre le più rosee aspettative. Una delle sale della splendida location della famiglia Rodio era stracolma di atlete, dei loro famigliari, dei tanti tifosi e simpatizzanti. Ancora una volta una presentazione molto partecipata come spesso è accaduto nei quattordici anni di attività sociale.

La società, nelle persone della presidente Anna Tanese, del responsabile tecnico Massimiliano Ciliberti, del vicepresidente e speaker ufficiale Johnny Terrafina e dell’instancabile team manager Antonio Vernile, prima di presentare, una per una, tutte le atlete dalla prima squadra alle piccolissime, ha presentato la dirigenza, gli staff medico e tecnico. Sono intervenuti il presidente Fipav territoriale Bari-Foggia Danilo Piscopo, l’assessore allo sport Fabio Caputo e non è mancata, anche quest’anno, la consegna di borse di studio per la partecipazione ai corsi organizzati dalla società, alle istituzioni scolastiche, ai servizi sociali ed alle associazione impegnate nell’assistenza a famiglie disagiate.

Ma, ancora viva l’eco degli scroscianti applausi che hanno accolto tutte le atlete, si passa immediatamente dai festeggiamenti al campo.

La prima squadra, al sesto anno consecutivo in B1, già sabato prossimo 12 ottobre dovrà affrontare fuori casa la Star Volley Bisceglie nel primo derby di stagione. L’incontro sarà disputato al PalaPansini di Molfetta per la provvisoria indisponibilità dell’impianto di Bisceglie. La società del nord barese, per la prima volta in B1 nella sua storia, non nasconde intenzioni bellicose ed ha dichiarato di puntare a raggiungere il miglior risultato possibile. La squadra è stata rinnovata profondamente, confermando solo due giocatrici, la nostra conoscenza Valentina Civardi, della quale conserviamo un ottimo ricordo, ed il libero Laura Luzzi, ed affidandola all’esperto tecnico Marco Breviglieri. Il roster delle cugine nero-fucsia si avvale di alcune giocatrici con esperienze di A2 (Jessica Panucci, Benedetta Cometti), di diverse atlete pratiche della B1 ed alcune giovani promesse. Questo l’organico: Del Federico e Losciale palleggiatrici; Gidere Luna Ba e Adubea opposte; Panucci, Civardi e Solarino schiacciatrici; Torre, Cometti e Colucci centrali; Luzzi e Quarto liberi.

Queste le gare previste nella prima giornata di campionato: Pomezia-Fasano, Pescara-Modica, Crotone-Traina (Caltanissetta), Arzano-Santa Teresa di Riva, Fonte Nuova Santa Lucia (Rm)-Marsala, Torre Annunziata-Casal de’ Pazzi (Rm), Bisceglie-Zero5.

