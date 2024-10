Calcio C/F, Molfetta: in arrivo altre due conferme

La Molfetta Calcio Femminile è orgogliosa di annunciare due importanti riconferme per la stagione 2024/25: Marco Racanelli come Social Media Manager e Antonio Aiello come Addetto Stampa.

Nel calcio del nuovo millennio ogni dettaglio è fondamentale e la nostra squadra si avvale di figure chiave per raccontare e valorizzare al meglio il nostro percorso. Marco Racanelli, già da tre anni parte del team comunicazione della Molfetta Calcio maschile e da un anno anche di quella femminile, continuerà a raccontare la nostra storia attraverso grafiche, video e contenuti innovativi che emozionano e coinvolgono. La sua creatività e la capacità di trasformare l’essenza biancorossa in immagini e parole sono una risorsa indispensabile. Con umiltà e passione travolgente Marco si dedica a far crescere il movimento femminile contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi e a stupire i nostri tifosi su tutte le piattaforme social.

Antonio Aiello, forte della sua vasta esperienza nel giornalismo sportivo e nel mondo del calcio, rappresenta un pilastro della nostra comunicazione. La sua versatilità e determinazione, unite a una conoscenza enciclopedica del calcio, lo rendono una risorsa preziosa per tutto l’ambiente biancorosso. Anche da remoto Antonio segue ogni partita con attenzione raccogliendo dati e statistiche che traduce in parole precise e puntuali. Collaborando strettamente con lo staff tecnico e dirigenziale il suo apporto è cruciale per mantenere una comunicazione efficace e professionale.

