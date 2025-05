Amministrative Matera: la corsa di Cifarelli, il vincitore delle primarie dei giovani

Attuale consigliere regionale, già assessore alle Attività produttive nella giunta Pittella, Roberto Cifarelli, dem della prim’ora, si è svincolato dal dibattito nel centrosinistra durante la ricerca del candidato comune per la Città dei sassi optando per le primarie dei giovani per Matera, poi vinte.

