Atletica Conversano, che numeri: in 12 alla Putignano on the road

C’erano anche dodici podisti dell’Atletica Conversano domenica scorsa nella città del Carnevale per la dodicesima edizione della “Putignano on the Road”, gara podistica di dieci chilometri rientrante nel circuito CorriPuglia 2024. Ottimamente organizzato dai padroni di casa dell’ASD Nadir on the Road, con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Puglia, della Federazione Italiana di Atletica Leggera FIDAL, con il patrocinio del Comune di Putignano e con la collaborazione della FIDAS, l’evento ha riscosso notevole successo facendo convergere a Putignano circa mille atleti provenienti da ogni parte della regione.

Andrea Coletta, Vincenzo Comes, Nicola Creatore, Mario Daniele, Rino Lorusso, Angelo Nardomarino, Maria Teresa Satalino, Modesto Scagliusi, Cosimo Sperti, Pierpaola Traversa, Domenico Trovisi e Matteo Trovisi i runners conversanesi che si sono presentati ai nastri di partenza della competizione e che hanno portato a termine la gara con grande determinazione sfruttando anche le ideali condizioni meteo.

Creatore è stato il primo giallonero a tagliare il traguardo, seguito da Domenico Trovisi e Comes, mentre da registrare c’è anche il terzo posto conquistato da Daniele nella categoria SM75. La manifestazione è stata vinta dal classe 2007 Francesco Salvemini dell’ASD Giovani Atleti Bari con Giuseppe Santoruvo della Bitonto Sportiva e Vito Pavone della Pro Atletica Canosa a completare il podio maschile.

Tra le donne invece prime tre posizioni per Stella Giampaolo, Laura Magistà e Floriana Simone. Il prossimo appuntamento per l’Atletica Conversano è in programma domenica a Trani dove si terrà l’edizione 2024 della “Tranincorsa”, valida anche come dodicesima tappa del campionato CorriPuglia 2024. Tra la bellezza della città e i suoi suggestivi monumenti, gli atleti gialloneri dovranno fare i conti anche con un percorso particolarmente ostico in virtù di ben ventidue chilometri da affrontare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author