Fc Matera, si pensa al futuro: il ds primo nodo da sciogliere

Il progetto del Matera è stato rilanciato. Lo aveva ribadito a chiare lettere il presidente Stefano Tosoni subito dopo il mancato accesso ai play off lo scorso 4 maggio. Ventiquattrore prima, invece, la partnership siglata con la Smetx, entrata al 50 per cento nel club biancoazzurro. Nell’occasione, era stato presentato un progetto ambizioso in vista del futuro con la realizzazione di un centro sportivo e uno stadio di proprietà.

La stagione 2024-2025 in casa biancoazzurra è ormai chiusa e si può cominciare a programmare il futuro. Il tempo, in questi casi è sicuramente il maggior alleato. Quel tempo che la scorsa estate è stato un po’ tiranno per via del passaggio di quote societarie. Il primo nodo da sciogliere sarà quello del nuovo direttore sportivo. Con Salvatore Castorina ormai fuori dai giochi, nonostante un accordo biennale, il presidente Tosoni dovrà trovare la figura giusta dalla quale ripartire. Successivamente sarà la volta di scegliere allenatore e giocatori.

Da capire soprattutto il futuro del tecnico Francesco Di Gaetano, sondato dal Nissa nelle ultime ore. Il trainer siciliano, nonostante un buon lavoro aspetta di confrontarsi con il club per definire il da farsi. Infine, sarà la volta dei giocatori. Diverse pedine hanno il contratto biennale, sottoscritto lo scorso inverno. Anche con loro dovranno esserci dei confronti. Scelte collegate all’individuazione del nuovo direttore sportivo

Saranno i primi passi in vista della stagione 2025-26 che è praticamente già cominciata. E come ha ribadito il presidente Tosoni qualche settimana fa, il prossimo Matera, nel nuovo campionato, dovrà essere in grado di lottare per il primato.

