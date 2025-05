Polveri giallo-arancioni, Di Bari: composizione preoccupante per la salute

Le polveri giallo-arancioni avvistate a Barletta non sono fenomeni atmosferici casuali, ma contengono sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Le analisi condotte da Arpa Puglia associate alle attività industriali della zona, destano preoccupazioni per la salute, come sottolineato in una recente audizione della Commissione ambiente regionale.

