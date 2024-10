Basket, B/2: Bisceglie blitz riuscito, Benevento ko

Terza vittoria consecutiva per i Lions Bisceglie, sempre più protagonisti del girone G di Serie B2. La compagine allenata da Fabio Saputo si è imposta con personalità sull’ostico parquet di Benevento (59-71) nel confronto del turno infrasettimanale.

Ottimo spunto nerazzurro in apertura: 2-9 al 3’ e coach Parrillo (ex di turno) costretto al timeout. Lions concreti in fase offensiva e subito tonici a rimbalzo (8-15 al 7’). Un canestro di Colombo è valso il +9 in chiusura di prima frazione. Di Camillo ha portato i suoi sul +11 ma i sanniti si sono riavvicinati con un break di otto punti consecutivi (18-22). Il secondo quarto è proseguito su un canovaccio analogo: redini del punteggio nelle mani dei biscegliesi, che con Rodriguez è tornata in vantaggio di nove lunghezze (26-35). La firma del capitano Dip sul +11 al rientro dall’intervallo lungo (28-39), mentre due triple di Rodriguez hanno dato il +15 (30-45 al 25’). Nerazzurri saldamente in controllo: Di Camillo ha colpito dalla distanza per il 36-50 al 28’. Unico cruccio, per i Lions, il rendimento dalla lunetta (2/10 a fine terzo quarto). Camporeale e ancora Rodriguez, dal perimetro, hanno incrementato il bottino nerazzurro (48-63 al 33’). Margine protetto con il trascorrere dei minuti (52-66 siglato da El Agbani al 36’), malgrado i tentativi del team di casa di ricucire.

Benevento-Lions Bisceglie

Benevento: Bongiovanni, Di Nunno, D’Antonio, Rianna, Ndour, Murolo, Ordine, Miraglia, Castellitto 8 (3/5, 0/2), Iommelli. N.e.: Della Pia, Gruosso. All.: Parrillo.

Lions Bisceglie: Rodriguez 17 (7/8, 0/6), El Agbani 16 (3/5, 2/5), Dancetovic 5 (1/1, 1/2), Trentini 3 (1/2, 0/2), Dip 8 (4/8), Okiljevic 16 (5/8, 1/3), Di Camillo 5 (1/2, 1/1), Cavalieri 3 (1/1 da tre), Colombo 10 (5/9, 0/2), Camporeale 3 (0/1, 1/2). N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli), Pezzella di Arzano (Napoli).

Parziali: 11-20; 28-37; 44-55.

Note: nessun uscito per cinque falli. Falli tecnici: panchina Benevento, Murolo. Tiri da due: Benevento /, Bisceglie /. Tiri da tre: Benevento /, Bisceglie /. Tiri liberi: Benevento /, Bisceglie /. Rimbalzi: Benevento, Bisceglie. Assist: Benevento, Bisceglie.

