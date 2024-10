Volley B1/F, Star Bisceglie: si avvicina lo storico debutto in B1

Qualche acciacco di troppo compensato dalla massima determinazione nel lavoro quotidiano. Il precampionato della Star Volley Bisceglie si è concluso con il test sul campo di Altamura, formazione molto ambiziosa di B2, mentre il previsto allenamento congiunto con gli amici del Vesuvio Oplonti a Torre Annunziata è stato cancellato.

Il gruppo nerofucsia, guidato dal tecnico Marco Breviglieri, lavorerà sulla base della settimana-tipo a partire da martedì per preparare il confronto d’apertura della stagione, che segnerà lo storico esordio in Serie B1, punto più alto mai raggiunto dalla pallavolo biscegliese.

L’occasione sarà “celebrata” fuori città: la squadra, in attesa di poter tornare a disporre del PalaDolmen, è stata accolta al PalaPanunzio di Molfetta, struttura adiacente allo stadio “Paolo Poli”, in via Giovinazzo. Sabato 12 ottobre, con primo servizio fissato per le ore 19, la Star Volley incrocerà Castellana Grotte per un derby pugliese inedito (almeno in sfide ufficiali).

La preseason, non c’è dubbio, è stata tutt’altro che convenzionale e caratterizzata dai fisiologici disagi logistici che la dirigenza ha saputo attutire con impegno e un invidiabile sforzo organizzativo. I tifosi non hanno fatto mancare il loro sostegno, sia a distanza che fisicamente, nel corso della presentazione ufficiale che si è svolta sullo sfondo del porto turistico. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli per l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura.

