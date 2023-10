Volley C/F: Inizio da favola per l’Aurora Brindisi

Ottimo inizio per le biancazzurre dell’Aurora Volley Brindisi che inaugurano con una bella vittoria la stagione di Serie C 2023/24.

La squadra brindisina, guidata in panchina dal coach Raffaele Capozziello, si è imposta per 3-1 sul difficile parquet del Pala Koutnetsov di Gioia del Colle nella sera di domenica 15 ottobre al cospetto delle quotate padrone di casa dell’Academy Volley Gioia.

In un clima caldissimo, la formazione brindisina scende in campo con l’ucraina Kolomiiets al palleggio, capitan De Toma opposta, Matichecchia e Albanese in banda, Padula e Prato centrali e l’ultima arrivata, la diciassettenne Cristina Zivkovic, nel ruolo di libero.

La squadra brindisina mette subito in mostra un gioco fluido e veloce e dopo la fisiologica fase di studio comincia a prendere il largo. Le biancazzurre servono con precisione mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria infilata dai colpi di una scatenata Matichecchia (top scorer della partita con 19 punti) e dalle giocate di De Toma e Padula abilmente innescate dalla regia di Kolomiiets. Successivamente, anche grazie all’apporto di Avallone e Malerba subentrate dalla panchina, le biancazzurre contengono il ritorno delle padrone di casa e conquistano il set per 25-19.

Inizio di secondo set da incubo per le padrone di casa, inchiodate dal turno in battuta di De Toma che porta la squadra brindisina in vantaggio per 10-0. Con un vantaggio così ampio da gestire la formazione di coach Capozziello non ha problemi a conquistare agevolmente il set per 25-15.

Nel terzo set appare subito chiaro che le padrone di casa sono scese in campo con l’intenzione di invertire la tendenza del match. Ne scaturisce un parziale molto equilibrato dove Brindisi, meno efficace del solito in attacco, riesce comunque a fare punti grazie a una buona fase di muro e difesa con la nuova arrivata Zivkovic apparsa già a suo agio in squadra. La formazione avversaria giocapiù di nervi che di tattica, ma è comunque sufficiente a mettere in difficoltà le biancazzurre che nel finale sul 21-21 commettono qualche errore di troppo. La squadra di casa ringrazia e si aggiudica il parziale per 25-22 riaprendo di fatto la partita.

Il quarto e ultimo set viaggia sulla falsariga del parziale precedente con l’equilibrio a farla da padrone. La svolta arriva nel finale di gara con le brindisine che si trovano in svantaggio di due punti (22-20) ma sono abili a sfruttare la difesa e il servizio mettendo pressione alle padrone di casa. Infatti le biancorosse gioiesi subiscono la tensione e, complice qualche errore,consentono alle ospiti di pervenire al pareggio per poi andare a vincere il parziale ai vantaggi (26-24) conquistando meritatamente l’intera posta in palio.

“E’ stata una partita a due volti – dichiara un soddisfatto coach Capozziello dopo la gara -. Nei primi due set la squadra è stata concentrata e determinata. Abbiamo servito con precisione e il nostro gioco rapido ha messo in grande difficoltà le avversarie. Nel terzo e quarto set forse un po’ di stanchezza ha condizionato la prestazione, ma è normale incontrare qualche difficoltà quando si affrontano avversari di valore. Una vittoria meritata anche per come abbiamo gestito l’ultimo set vinto ai vantaggi.”conclude il tecnico brindisino.

La compagine biancazzurra tornerà in campo sabato 21 ottobre sul parquet del Pala Zumbo a Brindisi nella gara d’esordio in casa che la vedrà opposta all’Orsa Cuti Volley Capurso. La partita avrà inizio alle ore 18,30 con ingresso gratutito.

ACADEMY VOLLEY GIOIA DEL COLLE-AURORA VOLLEY BRINDISI 1-3 (19-25, 15-25, 25-22, 24-26)

Gioia del Colle: Tritto K (9), Verardi, Caputo (14), Flace (1), Kabunda (12), La Neve, Milano (10), Notarnicola (10), Pavone (4), Posa, Valecce L1, Villani. All. Ironico.

Brindisi: De Toma K (17), Padula (14), Kolomiiets (5), Matichecchia (19), Albanese (11), Zivkovic L1, Prato (5), Avallone (2), Malerba (1), Montagna, De Maria, Minghetti, Solimeno, Stella L2. All. Capozziello

Arbitri: Panzarino (1°), Palombella (2°).

