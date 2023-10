Volley: Prisma Day, presentata la squadra e le nuove maglie

Il Gioiella Prisma day per presentare il team che affronterà la prossima Superlega di volley e le nuove maglie.

A introdurre la serata Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25 e organizzatore dell’evento, che ha rimarcato l’importanza dello sport per la crescita del territorio. Poi, Tonio Bongiovanni, numero uno della Prisma Taranto, e Gianni Azzari, assessore allo sport, hanno inaugurato la stagione con il tradizionale saluto a tifosi, sponsor e istituzioni Fipav e Coni saliti sul palco. Elisabetta Zelatore, vicepresidente della Prisma Taranto, ha presentato gli sponsor ufficiali ringraziandoli per il sostegno e la vicinanza al club, mentre l’avvocato Di Ponzio ha puntato sulla continua crescita della società.

La presentazione è entrata nel vivo quando dirigenti, staff tecnico e squadra sono stati chiamati sul palco: gli atleti che hanno sfilato con le maglie ufficiali realizzate da Kappa, nuovo sponsor tecnico, in tessuto traspirabile jersey interlock. I colori utilizzati sono al 100% ecologici e ad acqua.

Si tratta di T-shirt con le maniche a kimono: le divise casalinghe sono in rosso con inserti blu e oro sui fianchi, quelle da trasferta sono un blu con inserti rossi e oro. Per i liberi invece si è optato per il bianco e il verde fluo, sempre con inserti rossi o blu e oro.

Capitan Alletti e coach Mastrangelo hanno suonato la carica prima di una foto di squadra e con tutti i presenti. Non resta che cominciare: l’appuntamento è per le 16.00 di domenica 22 ottobre al PalaMazzola per la prima di campionato con Rana Verona.

