Volley B/M: Grottaglie domina Marigliano in un infuocato PalaCampitelli

Il Volley Club Grottaglie festeggia la sua seconda vittoria stagionale, la prima in casa, superando il TYA Marigliano con un netto 3-0 (25-22; 27-25; 25-23). Un successo di grande risonanza, considerando che l’avversario concorre alla corsa playoff.

Nel cuore di un infuocato Pala Campitelli, la squadra della Città delle Ceramiche ha lottato con determinazione, dimostrando di meritare appieno i tre punti contro un avversario forte e ben preparato.

La partita è stata un continuo braccio di ferro, nonostante il risultato finale netto: Marigliano ha iniziato forte nel primo set, prendendo il controllo nelle prime fasi. Tuttavia, il Grottaglie ha saputo adattarsi e ha conquistato il set grazie a un parziale decisivo nella fase centrale, costringendo Coach Cimmino a due timeout ravvicinati, con il punteggio a 11-9 e poi a 16-12. Questo vantaggio di quattro punti ha permesso al Grottaglie di contenere il ritorno degli avversari e di chiudere la prima frazione sul 25-22.

Nel secondo set copione nettamente differente: il Marigliano parte fortissimo trascinato da uno straripante Di Santi. Gli ospiti volano sul 3-7 costringendo Giosa al Timeout. Vano il primo tentativo di rimonta del Grottaglie che subisce un altro parziale e sprofonda a meno otto, sul 4-12. Secondo timeout e set rigirato: Grottaglie ritrova ritmo e piazza il parziale che riequilibra la situazione, trovando il sorpasso nella fase centrale del set sul 17-16. Il Grottaglie sembra controllare ma il Marigliano annulla ben tre palle set, costringendo il set ai vantaggi. La diagonale di Di Felice chiude però il set, fissando il punteggio sul 27-25 finale.

Il terzo set ha seguito una trama simile al primo: il Marigliano ha iniziato forte ma è stato successivamente superato dal Grottaglie, che si è portato avanti sull’11-9. L’equilibrio è rimasto costante fino alle fasi finali: il Marigliano ha lottato e ha pareggiato a 23, ma il Grottaglie ha trovato i due punti decisivi con Cazzaniga e il Capitano Fiore per chiudere l’incontro.

Con questa vittoria, il Volley Club Grottaglie si posiziona in testa con cinque punti, in coabitazione con Gioia e Afragola. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro il Pag Volley, con l’ex Balestra tra le sue file.

Il Patron Giuseppe Quaranta ha commentato così il momento della squadra: “Questa è una vittoria di enorme importanza, sia per la classifica che per il morale. Marigliano rappresentava il nostro primo scontro diretto in questa fase iniziale del campionato, durante la quale affronteremo tutte le nostre rivali più agguerrite. I ragazzi hanno giocato una partita straordinaria di fronte a un pubblico straordinario che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine. Domenica prossima ci aspetta il Taviano, un’altra squadra di grande livello, pronta a lottare per i playoff. Dovremo affrontarli con massima concentrazione per continuare su questa strada positiva”.

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE – TYA MARIGLIANO (3-0; 25-22; 27-25; 25-23)

Volley Club Grottaglie: Fiore 10, Antonazzo 8, Latorre 1, Di Felice 11, Cazzaniga 12, Giosa 5, De Sarlo (L). A disposizione: Di Castri, Lamendola, Alabrese, Caiaffa, Susco (L), Argentino, Russo. All: Giosa.

TYA Marigliano: Lucarelli 17, Auriemma, Rumiano 7, Cantarella, Montò 5, Mautone, Ciollaro 5, Di Santi 15, Romano (L). A disposizione: Bianco, Nappi, Lopardo, Barone (L). All: Cimmino

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp