Volley C/F: esordio a Potenza per la Dinamo Molfetta, ‘Siamo ambiziosi’

Una preseason decisamente soddisfacente, un roster ringiovanito, rinforzato e sicuramente molto competitivo. Doverose premesse prima di far intendere che è arrivato il momento di fare sul serio!

Il countdown si fermerà alle 17.59 di sabato 14 ottobre quando la Dinamo CAB Molfetta esattamente alle ore 18 farà il suo esordio in Campionato. Ad ospitare il primo match valido per il Girone A del campionato nazionale di Serie C è la palestra “Emilio Caizzo” di Potenza, dove le ragazze di coach Marzocca sfideranno la PM Volley Macchia Potenza.

Un avvio di stagione che parte dalla trasferta più lunga in termini di chilometri, ma che si preannuncia carica di emozioni. Tante le chiavi di lettura che si possono dare alla nuova stagione delle ragazze in maglia arancio: una su tutte, provare a giocare un ruolo da protagoniste in un torneo complesso. Il gruppo squadra dello scorso anno è stato rinnovato e puntellato nei ruoli in cui ce n’era il bisogno, conservando, tuttavia, glo elementi che ben si erano distinti la passata stagione.

A partire dal neo capitano Raffaella Ayroldi, passando per Lucy Cervelli, Erika Panunzio, Alessandra Parisi, Simona Lazzizzera, Serena Abbattista, Giulia Gigante e Giovanna Sancilio, a cui si sono aggiunti elementi nuovi del calibro di Anna Cosentino, Antonella Mastropasqua, Marilena Fracchiolla, l’argentina Alexia Zakrajšek e le giovanissime Stefania Panunzio, Francesca Francese, Rosa Leone e Maria Porta.

Con la partita di Potenza si inizierà a saggiare le ambizioni della Dinamo, che il coach Franco Marzocca non nasconde. «Abbiamo ringiovanito la squadra rispetto alla passata stagione con atlete provenienti anche da categorie superiori come la B2: sono molto contento per come la società ha rinforzato la squadra. Non nascondiamo le nostre ambizioni, lo siamo anche quest’anno. Basti pensare che solo due stagioni fa siamo riusciti ad approdare ai playoff quasi inaspettatamente e lo scorso anno li abbiamo sfiorati mandandoli per una posizione. In questa stagione non devono sfuggirci».

Sul prossimo e primo avversario della Dinamo questo è l’analisi di Marzocca: «Faremo visita a una squadra dalle tante incognite soprattutto perché si tratta del primo match: c’è da capire, attraverso i nuovi innesti, in cosa si differenzierà maggiormente il loro gioco: rispetto alla scorsa stagione, il Potenza ha cambiato il suo roster per il 60-70 per cento».

Dunque anche il Potenza sarà in parte una squadra rinnovata che ha deciso di puntare per lo più su ragazze della città e qualcuna della provincia con l’innesto anche di un’atleta ucraina. In settimana anche il coach della PM Volley. Marco Orlando ha parlato della stagione ai nastri di partenza. «Il campionato è difficilissimo, siamo alle prese con formazioni che si sono rafforzate il livello tecnico e agonistico è davvero alto e la formula del campionato è quanto mai proibitiva per il nostro obiettivo, una salvezza tranquilla». L’attesa è terminata: sabato 14 ottobre ore 18 Palestra “Emilio Caizzo” per PM Volley – Dinamo CAB Molfetta.

